Belçika’da 5G karşıtı gösteri düzenlendi

KORONAVİRÜS salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uyan protestocular, önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin sağlığa zararlı olduğunu dile getirdi. Protestocular, ‘5G’yi boykot’ ve ‘5G teknolojisini durdur’ yazılı pankartlar taşıdı. Belçika, Güney Kore’den sonra, ABD ile Çin arasındaki teknolojik çatışmanın merkezinde yer alan bir iletişim altyapısı olan 5G teknolojisini tanıtan ilk ülkelerden biri.

