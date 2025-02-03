‘Belçika küresel tehditlere karşı hazır değil’

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BELÇİKA resmi haber ajansı Belga’ya açıklamalarda bulunan Theo Francken, yeni görevinde büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Francken “Silahlı kuvvetlerimize yeterince yatırım yapmadık. Bu yüzden ciddi bir şekilde yeniden yatırım yapmamız gerekecek” dedi. Belçika’nın küresel tehditlerle başa çıkmaya ‘hazır olmadığı’ uyarısında bulunan Francken, “Silahlı kuvvetlerimizi yeniden inşa etmeli, yeniden dirençli hale gelmeliyiz” diye konuştu. Önceki hükümetlerde savunmaya yatırım yapılmamasıyla ilgili ‘finansman sorunu değil, politik tercih’ ifadesini kullanan Francken, “Bunlar yaptığınız siyasi tercihlerdir. Eğer sosyal güvenliğe 140 milyar Euro harcarken savunmaya sadece 8 milyar Euro harcıyorsanız, bunun dengeli olmadığını bilirsiniz” eleştirisini yöneltti.

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‘ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK VAR’

Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşuna verdiği röportajda da savunmaya bir önceki hükümete kıyasla daha fazla kaynak ayrılacağını kaydeden Francken, “Mühimmat satın alacağız çünkü önemli bir eksiklik var. Ayrıca silah sistemleri satın alacağız ve personele yatırım yapacağız” ifadelerine yer verdi. NATO’nun, üye ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sini savunma harcamalarına tahsis etmesi hedefi, halihazırda 23 AB üyesi tarafından yerine getiriliyor. Ancak, Belçika da dahil birçok ülke bu standardı karşılayamıyor.

1 ŞUBAT’TA UZLAŞMIŞLARDI

Belçika’da seçimlerin üzerinden geçen 236 günün ardından, 1 Şubat’ta koalisyon görüşmelerinde uzlaşıya varılmıştı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Flaman milliyetçisi, sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı’nın (N-VA) lideri Bart De Wever’in kabinede yer alması için aday gösterdiği Francken’in, Kral Philippe’nin onayının ardından yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.