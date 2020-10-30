Belçika korona hastalarını gerekirse Almanya’ya gönderecek

BELÇİKA basınındaki haberlere göre, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Alman mevkidaşı Jens Spahn ve yakındaki Alman eyaletlerinin yetkilileriyle olası hasta transferi için gerekli düzenlemeleri yaptığını söyledi. Vandenbroucke, Alman yetkililerin, hastanelerde yer olması durumunda Belçika’dan hasta kabul etmeyi önerdiklerini belirterek “Alman mevkidaşlarımın cömert ve içten tavrından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

İKİ HASTA TRANSFER EDİLDİ

Almanya’da bol miktarda yoğun bakım yatağı bulunduğunu kaydeden Vandenbroucke, Belçika’daki hastanelerin bu tekliften yararlanması gerektiğini ifade etti. Belçikalı bakan, çok sayıda hasta gönderilmeyeceğini, vaka değerlendirmesi yapılacağını aktardı. Vandenbroucke’nin açıklamasından kısa süre sonra Alman medyasında, iki Belçikalı hastanın Almanya’ya transfer edildiği belirtildi.

TAMAMI DOLACAK

Belçika’da 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor. Bunların yarısı Kovid-19 hastalarıyla dolmuş durumda. Belçikalı sağlık yetkilileri, vaka artış hızının aynı şekilde devam etmesi durumunda bir hafta içinde tüm yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolacağını tahmin ediyor. Bu nedenle yoğun bakım yatak sayısının kısa sürede 2 bin 800’e çıkarılması planlanıyor.

GÜNLÜK VAKA SAYISI: 23 BİN 921

Belçika, Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Belçika, 100 bin kişiye düşen yeni vaka sayısı bakımından birinci sırada yer alıyor. 11.4 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 23 bin 921 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 392 bin 258’e yükseldi. Ülkede 138 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 11 bin 308’e ulaştığı açıklandı.