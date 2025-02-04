×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Belçika kapasiteyi artırıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Belçika#Nükleer Santral#AVRUPADAN HABERLER
Belçika kapasiteyi artırıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 14:59

Belçika Enerji Bakanı Mathieu Bihet, yeni kurulan hükümetin yeni nükleer santraller inşa ederek bu alandan elektrik üretim kapasitesini iki kat artırmayı planladığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bihet, Belçika’da yaklaşık 8 aylık koalisyon müzakerelerinin ardından dün kurulan hükümetin nükleer enerji alanında yapmayı planladıklarına ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin, ülkenin nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimini 8 gigavata yükseltmek istediğine işaret eden Bihet, bunun yarısının mevcut reaktörlerin faaliyet sürelerinin uzatılmasıyla diğer yarısının da yeni nükleer santraller inşa edilmesiyle gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bihet, eski reaktörlerin faaliyet sürelerinin mevcut güvenlik standartlarına uygun biçimde uzatılması için yoğun çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Belçika için küçük modüler reaktörler inşa etmenin tek başına yeterli kapasite sağlayamayacağına işaret eden Bihet, hangi nükleer teknolojilerin kullanılacağını değerlendireceklerini kaydetti.

Haberin Devamı

NÜKLEER ENERJİ ALTYAPISI
Halihazırda Belçika’da Doel’de üç ve Tihange’de iki olmak üzere toplam 5 nükleer reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin toplam elektrik üretimi yaklaşık 4 gigavat seviyesinde bulunuyor. Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025’te son verilmesi için plan hazırlamıştı. Ancak enerji kriziyle birlikte Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025’te kapatmayı planladığı reaktörlerin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçika#Nükleer Santral#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!