Belçika kapasiteyi artırıyor!

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Bihet, Belçika’da yaklaşık 8 aylık koalisyon müzakerelerinin ardından dün kurulan hükümetin nükleer enerji alanında yapmayı planladıklarına ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin, ülkenin nükleer enerji santrallerinden elektrik üretimini 8 gigavata yükseltmek istediğine işaret eden Bihet, bunun yarısının mevcut reaktörlerin faaliyet sürelerinin uzatılmasıyla diğer yarısının da yeni nükleer santraller inşa edilmesiyle gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bihet, eski reaktörlerin faaliyet sürelerinin mevcut güvenlik standartlarına uygun biçimde uzatılması için yoğun çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Belçika için küçük modüler reaktörler inşa etmenin tek başına yeterli kapasite sağlayamayacağına işaret eden Bihet, hangi nükleer teknolojilerin kullanılacağını değerlendireceklerini kaydetti.

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NÜKLEER ENERJİ ALTYAPISI

Halihazırda Belçika’da Doel’de üç ve Tihange’de iki olmak üzere toplam 5 nükleer reaktör faaliyet gösteriyor. Bu reaktörlerin toplam elektrik üretimi yaklaşık 4 gigavat seviyesinde bulunuyor. Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde nükleer güç santrallerinin faaliyetine 2025’te son verilmesi için plan hazırlamıştı. Ancak enerji kriziyle birlikte Belçika, elektrik arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025’te kapatmayı planladığı reaktörlerin faaliyet süresini 10 yıl uzatmaya karar vermişti.