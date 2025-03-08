Belçika İslam Federasyonu’ndan iftar programı

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Açılışta konuşma yapan Ünal, dünyanın birçok yerinde yoksulluk ve zulüm olduğunu belirterek, yardımlaşma ve paylaşmanın önemini vurguladı. Suriye ve Gazze başta olmak üzere insani kriz ve çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin durumuna dikkati çeken Ünal, “İnsani bir soykırımın yaşandığı Gazze hepimiz için gönül yarasıdır” dedi. Ünal, Belçika İslam Federasyonu’nun ülkede ihtiyaç sahibi ve evsizler için çalışmalar yaptığını anlatarak, “Bütün dünyadaki mazlum ve mağdurlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştığımız gibi Belçika’mızın farklı şehirlerinde farklı ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize el uzatmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Mehmet Özgür Çakar

‘HEPİMİZİN VİCDANINI SIZLATIYOR’

Maslahatgüzar Çakar ise ramazan ayının dua ve ibadet ayı olduğu kadar sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularını harekete geçiren bir iyilik ayı olduğunu dile getirerek, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’deki Filistinli sivillere dikkati çekti. Çakar, “Ne yazık ki bu Ramazan ayında oruçlarını açamadan evlerinden koparılan, çocuklarını yitiren kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Filistin’de yaşanan insanlık dramı hepimizin vicdanını sızlatıyor. Masum sivillerin, çocukların, kadınların zulüm altında can verdiği bir dünyada bizlerin iftar sofralarında huzur içinde oturması kolay değil. İşte bu yüzden sofralarımızın başında sadece şükretmekle kalmıyor, aynı zamanda Filistinli kardeşlerimiz için dua ediyoruz” diye konuştu.

AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı

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Büyükelçi Kaymakcı, İslam dininin Avrupa’nın en büyük ikinci dini haline geldiğine işaret ederek, 25 milyondan fazla Müslümanın AB ülkelerinde yaşadığını söyledi. AB Temel Haklar Ajansı’nın konuya ilişkin yayınladığı son raporun AB ülkelerinde yaşayan Müslümanların neredeyse yarısının ayrımcılığa uğradığını gösterdiğini anımsatan Kaymakcı, Türkiye’nin Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele için atılan adımları yakından izlediğini ve desteklediğini aktardı.

Endonezya’nın Brüksel Büyükelçisi Andri Hadi

MANEVİ OLARAK YENİLENME AYI

Endonezya’nın Brüksel Büyükelçisi Andri Hadi, iftar programına davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belçika’daki Türk diasporasına her zaman hayranlık duyduğunu belirtti. Ramazan ayının tefekkür ve manevi olarak yenilenme ayı olduğunu vurgulayan Hadi, “Dünyanın çatışma, belirsizlik, toplumsal bölünme ve kolektif zorluklarla boğuştuğu bu zamanlarda Ramazan, öz disiplin, merhamet ve hayırseverlik yoluyla Allah’la olan bağımızı güçlendirdiğimiz bir zamandır” ifadesini kullandı. Hadi, dünya genelindeki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği güçlendirmenin önemine işaret ederek, “Biz bugün iftarımızı yaparken, Filistin’de insanlar sıkıntıların ve yıkılan evlerin ortasında oruçlarını açmak için mücadele ediyor. Bu yüzden onların mücadelesi, adalete, barışa ve küresel Müslüman toplumunun dayanışmasına duyulan acil ihtiyacı net bir şekilde hatırlatmaya devam ediyor” dedi.

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Enabel Gazze Koordinatörü Haneen Ali Abu Nahla

Belçika Federal Kalkınma Ajansı (Enabel) Gazze Koordinatörü Haneen Ali Abu Nahla ise 4 çocuğuyla birlikte Gazze’den Belçika’ya geldiğini belirterek, Gazze’ye yardım gönderilmesi ve yeniden inşası için çaba gösterilmesi mesajını davetlilerle paylaştı.