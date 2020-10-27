Belçika doktorları uyardı: ‘Virüs kapsanız bile mesaiye devam edin’

BELÇİKA Tıp Birlikleri Derneği Başkanı Dr. Philippe Devos, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, hastane ve sağlık sisteminin artan vakalar karşısında hızla çökmesini önlemek için başka seçenekleri olmadığını ifade etti. Devos, tıbbi personelden istenilen bu talebin diğer hastalara koronavirüs bulaştırma riski taşıdığını da kabul etti. Ülkenin özellikle Liege kentinde vakaların hızla arttığı, test olan her üç kişiden birinin sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.