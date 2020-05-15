Belçika 15 Haziran’da iç sınırlarını açmayı planlıyor

FLAMANCA yayın yapan VTM Nieuws haber sitesine konuşan de Crem, bu gelişmenin mevcut Kovid-19 vakalarında azalma eğiliminin devam etmesine bağlı olduğunu aktardı. Uluslararası ulaşım ve seyahatin önünün açılması için ise henüz erken olduğuna işaret eden de Crem, “Virüsün kontrol altına alındığından emin olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. De Crem, Belçikalıların yaz tatili için Fransa’ya gidip gidemeyeceğine ilişkin ise bu kararın aynı zamanda Paris yönetimine bağlı olduğunu, her ülkenin güvenlik ve kamu sağlığını güvence altına almakla sorumlu olduğunu ifade etti.

İlk Kovid-19 vakasını 4 Şubat’ta tespit eden Belçika, 13 Mart’ta Kovid-19’la mücadele bağlamında tecrit politikaları uygulamaya başladı. Ülke genelinde kısıtlamalar 4 Mayıs’ta gevşetilmeye başlandı. Tüm mağazaların açılmasının ardından 18 Mayıs’ta okullar, müzeler ve hayvanat bahçeleri gibi yerlerin açılmasına karar verildi.