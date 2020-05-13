Beklenmedik bir durumda ne olacak?

DFL yönetiminin 1. ve 2. Bundesliga’da mücadele eden 36 kulüp yönetimiyle bir toplantı daha yapacağını yazan Bild, alınan bazı kararların yapılacak toplantıda kulüp yöneticilerine onaylatacağını belirtti. DFL böylece kulüplerin itiraz etmelerinin önüne geçecek. Futbolcular arasında koronavirüse rastlanır ve bundan dolayı da maçlara devam edilemezse, lig tescil edilecek. Kalan maçlar oynanmadan ligdeki sıralama olduğu gibi onaylanacak.

DFL, gelecek sezon hiçbir şekilde her iki ligde de takım sayısını 20’ye çıkarmak istemiyor. Hem 1. hem de 2. Bundesliga’da 18 takımla gelecek yıl sezona başlamayı hedefliyor. Bu yüzden 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilecek. Her iki ligde de son iki sırayı alan takımlar bir alt lige düşürülecek. Planlandığı gibi lig 30 Haziran’dan önce tamamlanamazsa, kalan maçları temmuzda da oynatmak isteyen DFL, bu olası durum için de kulüp yöneticilerin onayını almayı planlıyor. DFL, temmuza sarkacak maçlarda, 30 Haziran’da sözleşmesi biten futbolcuların oynamasını sağlamak için de kulüplerin onayını alacak. Böylece tüm itirazların önünü kesecek. Daha önce kararlaştırıldığı gibi 1. ve 2. Bundesliga’da kalan maçlar seyircisiz oynanacak. Ligler 16 Mayıs’ta başlayacak.