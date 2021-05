‘BEKLE ülkem bekle, tabutta bile olsa severek gelirim’, bu dizeleri Almanca olarak söylemek, hem de Türkü tadında acaba hangi duyguları yaşatır insana.

Dizeler 1975 yılından bu yana Almanya’da yaşayan 58 yaşındaki Ozan Ata Canani’ye ait. Ozan Ata Canani, adı üzerinde halk ozanı, besteleri kendine ait olan anadolu rock tarzında şarkıları sazıyla çalıp söylüyor. Ozan Canani’yi diğer anadolu rock’culardan ayıran özellik ise, bazı parçalarını klasik Türk ritmiyle Almanca besteleyip söylemesi. Anadolu havasında ilk Almanca çalıp söylediği şarkı ise bundan yaklaşık 40 yıl önce ‘Deutsche Freunde’ (Alman dostlar), internet ortamında dinlemek mümkün. İlk zamanlar fazla dikkate alınmayan Türk işçilerin yaşam koşullarını anlattığı Almanca şarkı, aradan uzun bir süre geçtikten yeniden keşfedilmiş, rock grubuyla televizyonlara konuk olan Ozan Ata Canani büyük sükse yaratmıştı.



ŞİMDİ YENİDEN

Ozan Ata Canani, aradan 40 yıl geçtikten sonra Almanya’nın ünlü müzik yapımcılarından ve özel çalışmalarıyla dünyaca tanınan ‘Fun in the Church’ müzik evinde ‘Warte mein Land, Warte’ (Bekle ülkem bekle) adıyla Almanca ve Türkçe 11 parçadan oluşan ilk albümünü çıkardı. Yine Anadolu Rock tarzında olan şarkıların yer aldığı yeni albüm, Alman medyasının büyük ilgisini çekti. Başta Spiegel olmak üzere hemen hemen tüm ulusal dergi ve gazetelerde büyük yer ayrılan Ozan Ata Canani, ayrıca televizyon kanallarına konuk olmaya başladı. Ozan Ata Canani yeni albümünden söz ederken, “Umarım çabuk unutulmaz, aradan 30 yıl geçtikten sonra değil de, şimdiki ilgi devam eder” diyor. Fun in The Church müzik şirketi 8 Haziran’dan itibaren Ozan Ata Canani ve Grubu Karaba ile birlikte yeni albümünden parçaların yer alacağı dijital ortamda bir dizi konser düzenlemiş bulunuyor. Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinden 12 yaşında iken Almanya’daki ailesinin yanına gelen Ozan Ata Canani, ogün bugündür çalışmalarını devamlı yaşadığı Leverkusen’den yürütüyor.