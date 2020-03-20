Bebeklerine bakan babaların sayısı artıyor

ALMANYA’da son dönemlerde bebeklerin bakımını üstlenen babaların sayısında büyük artış oldu. Geçen yıl babalık iznine ayrılan babaların sayısı 456 bine yükseldi. 2019 yılında annelik ve babalık iznine çıkan toplam ebeveyn sayısı ise 1 milyon 900 bini buldu. 2018 yılına göre ebevyn iznine çıkanların oranı geçen yıl yüzde 2 arttı.

AYLIK BİN 232 EURO ÖDENİYOR

Almanya’da yeni doğan çocuklar için anne ve babalar ister tek tek ister de zamanı paylaşarak 14 aya kadar ebeveyn iznine çıkabiliyor. Annelik veya babalık iznine çıkanlara ise ödeme yapılıyor. Erkeklere ortalama 2.9 ay ‘Ebeveyn Parası’ ödenirken, kadınlara bu süre 11.7 ay faydalanabiliyor. Kadınlara aylık 730 Euro ortalama ‘Ebeveyn Parası’ ödenirken, erkeklere aylık ödenen ortalama miktar bin 232 Euro’yu buldu.

‘KADINLARIN SORUMLULUĞUNDA’

Alman Ekonomi Enstitüsü Başkanı Katharina Wrodhlich “Babalık izni alanların sayısı artmasına rağmen hâlâ anneleriyle babalar arasında büyük bir fark var. Çünkü hâlâ geleneksel olarak çocuk bakımı kadınların sorumluluğunda” dedi. Almanya’da ‘Ebeveyn Parası’ anne ve babaya hiç çalışmadıkları ya da çalışma sürelerini kısalttıkları taktirde ödeniyor. Yasalar Ebeveyn Parası’nı en fazla 14 aya kadar ödemeyi imkân kılıyor. Federal Aile Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Almanya’da yılda 7 milyar Euro Ebeveyn parası ödeniyor.