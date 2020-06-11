Bebekler Ukrayna’da, aileler Avrupa’da

ETRAFI duvarla çevrili ve güvenlik kameralarıyla donatılan otelde farklı uluslara mensup biyolojik anne ve babasının gelip almasını bekleyen 65 bebek var. dpa’ya konuşan otel müdürü Dimitri Lagodny, “Otelin bir salonunu bebeklere ayırdık. Burada hemşireler 24 saat boyunca bebeklerle ilgileniyorlar” dedi. Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan ve daha farklı ülke mensubu biyolojik anne ve babalar, bebeklerini alabilmek için seyahat kısıtlamalarının kalkmasını bekliyor. Taşıyıcı anne bulmak için faaliyet gösteren BioTexCom adlı aracı firmanın şefi Albert Totschilowski ise, “Seyahat kısıtlamalarının bir an önce kaldırılmasını umut ediyoruz. 15 Haziran’da uçuşlara izin verilmesini bekliyoruz” diye konuştu.





GÖRÜNTÜLÜ MESAJ YOLLUYORLAR

BioTexCom’un çalışanları hem Ukrayna’ya hem de diğer ülke hükümetlerine baskı yapmak ve böylece özel izin çıkararak bebeklerin aileleri tarafından alınmasını sağlamak amacıyla çeşitli dillerde video mesajları yayınlamıştı. Video mesajlar kısmen amacına ulaştı. Mayıs ayı sonunda Arjantinli 15 aileye özel izin çıkmış ve Ukrayna’ya gelip bebeklerine kavuşmuştu. Şimdi sırada diğer aileler var. Totschilowski, salgın nedeniyle bebeklerini gelip alamayan ailelere her gün düzenli olarak çocuklarının görüntülü mesajlarını gönderdiklerini ve böylece anne ile babaların bebeklerini görebildiklerini söyledi.





50 BİN EURO’YA KADAR ÖDENİYOR

Ukrayna yasaları taşıyıcı anne olmaya izin veriyor. Yoksulluk nedeniyle Ukraynalı kadınlar da taşıyıcı anne olmaya sıcak bakıyor. Çeşitli nedenlerle bebek sahibi olmayan aileler 50 bin Euro’ya kadar ödeme yapıyor. Taşıyıcı annelere ödenen ücret ise ortalama 15 bin Euro. Bu ücret bebek sağlıklı şekilde dünyaya gelirse ödeniyor. Hamilelik sırasında ise taşıyıcı annelere her ay belli miktarda harçlık veriliyor, masrafları karşılanıyor. Ukrayna’da 2019 yılında yaklaşık bin 500 taşıyıcı anne farklı uluslara mensup biyolojik anne ve babalar için bebek dünyaya getirdi. Geçen yıl Alman anne ve babalar için 137 taşıyıcı anne bulunmuştu.