BBC’nin iddialı dizisinde iki Türk oyuncu ekrana kitleyecek

İNGİLTERE’de ‘Pupil Referral Unit’, başta davranış ve disiplin olmak üzere çeşitli sorunlar nedeniyle normal okullarda eğitim göremeyen gençlerin, öğrenim gördükleri eğitim kurumlarının adı. Dizinin başlıca dört karakteri Ceyhun Jaye Ersavaş’ın canlandırdığı Halil, Hanna, Jaeden ve Belle çok farklı karakterlere sahip 15 yaşındaki 4 genç ve tek ortak noktaları 10. sınıfı birlikte PRU’da okumak zorunda olmaları. Dizinin 18 dakikalık ilk bölümü pilot olarak çekildi, ancak BBC yetkilileri yapımdan o kadar etkilendi ki, tüm bir sezonun çekilmesine karar verdi ve çekimlerin bu yaz başlaması bekleniyor. PRU’nun aynı zamanda oyuncu seçimini de yapan Leah Henry, oyuncu seçimi sürecinde İngiltere’deki Türk toplumundan büyük ilgi gördüklerini söyledi ve “Türk kültürel mirası Londra’nın büyük bir parçası ve özellikle gençlere hitap edilen dizilerde pek anlatılmayan bir şey” dedi.

Ceyhun Ersavaş

‘KİMYALARI EN BAŞTAN BERİ MÜTHİŞTİ’

Ceyhun Ersavaş’ın oyuncu seçiminin ilk turunda gözüne çarptığını anlatan Henry “Eski okul üniformasını bile giymişti. Harikaydı. İkinci kez çağırdığımızda babasını canlandıran Ümit Ülgen’le karşılıklı oynattık ve kimyaları en başından beri müthişti” diye konuştu. Leah Henry ayrıca Ersavaş’ın “Çok yetenekli, çok çalışkan, inanılmaz alçakgönüllü bir oyuncu olduğunu söylerken “Rolü almasında getirdiği bir kutu harika baklavanın etkisi olduğunu doğrulayamam da yalanlayamam da” diye şaka yaptı.

Ümit Ülgen

TÜRK HALKINI VE KÜLTÜRÜNÜ TAŞIDI

19 yaşındaki Ceyhun Ersavaş’ın annesi Kuzey Kıbrıs’ın Gazimağusa kenti yakınlarındaki bir köyden. Babası ise Samsunlu. Ancak Ersavaş, kendisini 7 yaşından bu yana Hintli üvey babasının büyüttüğünü söylüyor ve “Doğu Londra’da yaşıyoruz, yani ilham alabileceğim gerçek bir kültürel karışımdan geliyorum” dedi. 5 yaşından bu yana oyuncu olmak istediğini belirten Ersavaş, oyunculuk eğitimi de aldığını anlatırken, PRU dışında bir de kısa filmde rol aldığını söyledi.

Ceyhun Ersavaş ayrıca Türk halkını ve kültürünü İngiliz televizyonuna taşımış olmaktan gurur duyduğunu da vurguladı. Yeni komedi dizisi, BBC 1’de 5 Mart Cuma günü saat 23.35’te izlenebilecek.