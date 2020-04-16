Bazıları sevindi, bazıları kızdı

KAPALI kalmaya devam eden sektör ise kararı düş kırıklığı olarak eleştirdi. Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DİHK) çok sayıda işletme için bir gelecek perspektifi sunulmamasını eleştirdi. DİHK Başkanı Eric Schweitzer kararı, “Tüm toplum için ekonomik zarara devam” olarak yorumladı. Alınan kararlara gelen sert tepkiler üzerine Ekonomi Bakanı Peter Altmaier harekete geçti ve “Ekonomi kuruluşlarıyla önlemlerdeki yumuşamanın akışı ve gelecek yumuşama adımları üzerine sıkı görüşmeler yapacağım” dedi.

Alman Ticaretçiler Birliği (HDE) sadece küçük iş yerlerinin tekrar açılması kararını ‘rekabeti bozar’ düşüncesiyle eleştirdi. HDE Başkanı Stefan Genth, “Ticaretin gözüyle kademeli bir açılışın önünde hiçbir sebep yok. Sosyal mesafe ve hijyen kuralı küçük iş yerlerinde olduğu gibi büyük iş yerlerinde de mümkün” dedi. Gent, Başbakan Angela Merkel’i ticaret sektöründe ayrım yapmamaya, hepsi için ortak karar almaya çağırdı.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Kararla otomobil galericileri ve kitapçıların yüzü güldü. Alman Kitapçılar Borsası Birliği kitapçıların büyük veya küçüklüğüne bakılmadan tekrar açılabilmesini sevinçle karşıladı. Otomobil Sanayicileri Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, kararın yeniden üretime geçebilmek için çok önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Tekstil sektörü baştan beri mağazaların açık kalmasını istiyordu. KiK, Tedi ve moda zinciri Gerry Weber karara sevindiklerini açıkladı.

Alman Turizmciler Birliği (DTV), seyahat yasağının kalkmaması kararına çok tepkili. Birlik Başkanı Norbert Kunz, “Şimdi yeni ve daha büyük iptaller dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Paskalya açığını zaten kapatmak mümkün değil” dedi ve sektör için karşılıksız mali yardım istedi. Kunz, korona krizinden en çok turizmcilerin zarar gördüğünü vurguladı. Restorancılar Birliği Dehoga ise sektör için kurtarma paketi istedi. Dehoga Başkanı Guido Zöllick, “Krizde ilk biz kapatıldık. En son açılan da biz olacağız” diye sert tepki gösterdi.

Alman Zanaatçılar Birliği (ZDH) karardan memnun. ZDH Başkanı Hans Peter Wollseifer kararın hem insan sağlığını en başa koyduğunu hem de ekonomiyi de ihmal etmediğini söyledi.

Katolik kilisesi ise toplu ibadet yasağının devam etmesini eleştirdi. Alman Piskoposlar Birliği Başkanı Georg Baetzing kararı ‘düş kırıklığı’ olarak niteledi ve “İbadet özgürlüğüne derin bir müdahale” dedi.