Bayram ve Özoğuz yine aday

CANAN Bayram, Berlin’in Friedrichshain Kreuzberg bölgesinden aday oldu. 2017’de aynı bölgeden tercihli oylarla Federal Meclis’e seçilen Bayram, liste dışından Meclis’e giren tek Yeşillerli milletvekili olmuştu. Yeniden aday gösterilmesinden sonra parti üyelerine teşekkür eden Bayram, “Gösterilen güven ve dayanışma benim üç yıldır Meclis’te sürdürdüğüm çalışmaların da onayıdır” dedi.

SPD eski Genel Başkan Yardımcısı ve Federal Hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Aydan Özoğuz da Hamburg Wandsbek bölgesinden partisinin direkt adayı oldu. 2009’dan beri Federal Meclis milletvekilliği yapan Özoğuz, 2013 ve 2017 yıllarında yapılan seçimlerde Wandsbek seçim bölgesinden tercihli oylarla seçilmeyi başarmıştı. Twitter hesabından adaylığıyla ilgili bir mesaj yayımlayan Özoğuz, “Oy birliğiyle partimizin Wandsbek seçim bölgesinin Federal Meclis direkt adayı seçildim. Gösterilen büyük güvene ve verilen desteğe minnettarım” dedi.