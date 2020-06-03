Bayram kutlamasında bulaşmış

AYNI zamanda ‘R’ değeri olarak adlandırılan bir hastanın kaç kişiye virüsü bulaştırdığı oranı da tehlikeli 1 rakamının altına indi. Önceki gün 1.20’de seyreden bulaş değeri, son 24 saatte 0.89’a düştü. Bu durumda önceki gün 100 hasta 120 kişiye virüs bulaştırırken, şimdi 100 hasta 89 kişiye bulaştırabiliyor.

Öte yandan Göttingen’de virüs tanısı konulanların sayısı 80’e çıktı. Yeni vakaların Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelen ailelerde ortaya çıktığı belirtildi. Göttingen Belediye Başkanı Rolf-Georg Köhler, hijyen ve sosyal mesafe kural ihlallerinin camilerde değil, özel aile buluşmalarında yaşandığını ve kent dışından misafirlerin de kutlamalara katıldığını söyledi. Bu vakalarla bağlantılı olarak Göttingen ve çevresinde 230 kişi, Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren Vestfalya’da ise 140 kişi karantinaya alındı. Göttingen kriz masası yöneticisi Claudia Schröder, karantina kuralına uymayanların mahkeme kararıyla kapalı yerlere yerleştirileceği uyarısında bulundu.