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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 02.04.2020 - 11:24,Son Güncelleme:/

Bayern Teknik Direktörü: ‘Lewandowski, Müller’i yakalayabilir’

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Bayern Teknik Direktörü: ‘Lewandowski, Müller’i yakalayabilir’
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Bundesliga lideri Bayern Münih Teknik Direkötrü Hansi Flick, Robert Lewandowski’nin, sezonun geri kalan maçlarının oynanması durumunda 40 gole rahat ulaşacağını söyledi.

ALMAN futbolunun efsane golcüsü Gerd Müller’in 1972-1973 sezonunda attığı 40 gol rekorunun kırılmasının da mümkün olduğunu belirten Flick, “Her şey mümkün” dedi. Bu sezon sezon müthiş bir grafik yakalayan Lewandowski, 23 lig maçında 25 gol attı. Sakatlığı nedeniyle sezonun son iki karşılaşmasında forma giyemeyen 31 yaşındaki Polonyalı golcünün Şampiyonlar Ligi’nde 11, Almanya Futbol Federasyonu Kupası’nda da 3 golü bulunuyor.

 

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