'PİS TÜRK' sözüne soruşturma

BAYERN Münih alt yapısında görevli bir antrenörün ırkçılık içerikli paylaşımlar yapması üzerine savcılık harekete geçti. Savcı, basında Bayern Münih’de uzun yıllardır görev yapan alt yapı antrenörünün 2017 yılında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve WhatsApp grubunda Türk futbolcuya ‘Pis Türk’ diye hitap ettiğinin yer alması üzerine polise inceleme başlatma emri verdi.

Münih Polisi Sözcüsü Werner Kraus incelemenin başladığını doğrularken “Eğer cezayı gerektirecek suç tespit edilirse soruşturma açılacak” dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Münih Savcı Sözcüsü Florian Weinzierl ise incelemeyle ilgili “Eldeki bilgi ve belgelere bakılıyor” dedi.

İddiaların basında yer almasından sonra Bayern Münih alt yapı sorumluları da genç takımlarda futbol oynayan gençlerin ailelerine mektup göndererek konunun aydınlığa kavuşmasına yardımcı olmalarını istedi. Kulüp yönetiminin ırkçılık yapan antrenörün işine son vermesi bekleniliyor. Antrenör ise paylaşımların kendisine ait olmadığını iddia ettiği belirtildi.