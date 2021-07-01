Bayern Münih'te nöbet değişimi!

Almanların efsane futbolcularından 65 yaşındaki Rummenigge, bir süre önce yönetim kurulu başkanlığından kendi isteğiyle ayrılacağını duyurmuş, yerine ise Oliver Kahn'ın geleceği bildirilmişti.

Görevi takım arkadaşına devreden Rummenigge, yeni sezonun Kahn ile başlamasını istediğini belirterek, planlanandan 6 ay önce ayrıldığını, takım ve çalışanlar için en uygunun böylesi olduğunu söyledi. 1991 yılından beri Bayern Münih yönetiminde bulunan eski ünlü futbolcu Karl-Heinz Rummenige, yaklaşık 20 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.