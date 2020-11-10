Bayern Münih'te geçen 16 yıl, oynadığı maç sıfır: Christian Saba

Ağustos 1995'te U17 Dünya Kupası'nda Gana rüzgarı esmiş, Siyah Yıldızlar adını finale yazdırmıştı. Rakip ise Brezilya'ydı...

Brezilya kadrosunda, yıllar sonra adını sıklıkla duyuracak gençler vardı. Leverkusen ve Roma'ya yıllarını veren Juan, Inter performansıyla hafızalara kazınan kaleci Julio Cesar, Liverpool tarihinin ilk Sambacı futbolcusu Fabio Aurelio...

Stephan Appiah'lı Gana üçte üç yaparak gruptan çıkmış, devamında Portekiz ve Umman'ı geçip finale çıkmıştı. Gana, Ekvador'da düzenlenen turnuvanın finalinde Brezilya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa uzanırken o kadroda hikayenin kahramanı da vardı: Christian Saba

Gana'dan Bayern Münih'e giden yol

Akra'da doğan Christian Saba, adını U17 Dünya Kupası'nda duyurmuştu. Ülkesinin Hearts of Oak takımında forma giyen savunma oyuncusu, o yaz genç milli takımdan arkadaşı Emanuel Bentil ile birlikte Bayern Münih akademisine katıldı. Bu hamle Ganalı iki gencin hayatını değiştirse de uzun vadede işler beklendiği gibi gitmedi.

Emanuel Bentil, 2000 yılında Bayern Münih'ten ayrılıp önce birkaç Avrupa kulübünde şansını denedi, ardından da ülkesine döndü. Christian Saba'yı ise eşi görülmemiş uzun bir Bayern Münih kariyeri bekliyordu...

Bayern Münih'te geçen 16 yıl

Christian Saba, Bayern Münih'te futbolcu olarak 16 yıl geçirdi. 1995'te kapısından girdiği Alman devinden 2011'de ayrıldı. Ancak bu 16 yılda hiçbir Bundesliga maçında forma şansı bulamadı. Bayern Münih A takımıyla yalnızca 3 Almanya Kupası maçı oynadı. Geri kalan tüm zamanını ise Bayern Münih II takımında geçirdi. Kısa bir dönem kiralık olarak Arminia Bielefeld ve Hertha Berlin'e gitti. Ancak bu iki kulüpte de kendini gösteremedi ve A takımda oynayamadı.

Profesyonel kariyerinin neredeyse tamamını Almanya'da geçiren Saba, Bundesliga'daki tek maçına 1999'da çıktı. Hertha Berlin'in Hamburg'u 6-1 mağlup ettiği maçın son 10 dakikasında oyuna giren 21 yaşındaki Saba için bu ilk ve sondu. Ganalı futbolcu o günden sonra en üst ligde bir daha şans bulamadı. Yıllarını Bayern Münih II takımına veren Saba, Bavyera devinden ayrıldığında 32 yaşındaydı. Birkaç sene futbola ara veren Ganalı, son olarak Haidhausen'de oynadı ve futbolu bıraktı.

U17 Dünya Kupası şampiyonu apoletiyle henüz 16 yaşında Akra'dan Avrupa futbolunun lokomotif kulüplerinden birine transfer olan Christian Saba'nın Bayern Münih hikayesi böyle geçti. Onun kulüpte olduğu yıllar boyunca Bayern Münih; 9 Bundesliga şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi kazandı. Ancak Saba bu zaferlerin hiçbirinde pay sahibi olamadı...

Christian Saba kariyeri boyunca 4 kez Gana Milli Takımı forması giydi. 16 yıl geçirdiği Bayern Münih'te A takıma çıkamadı. Bayern yıllar boyu futbol dünyasına çok sayıda isim çıkardı. Saba bunların birçoğuna şahit oldu ancak bu isimlerin arasına katılamadı. Bayern onu ne bıraktı, ne de oynattı. Bavyera kulübü elinde büyüttüğü Saba'ya emekliliğinde de şans verdi. 2015'ten 2019'a kadar Bayern Münih U16 takımında antrenörlük yapan Saba, 2019'dan bu yana U19 takımında çalışıyor. Genç yıldız adayı olarak katıldığı kulüpte, gençlere yol gösteriyor...