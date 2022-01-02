Bayern Münih’e koronavirüs şoku!

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te korona şoku yaşanıyor. Ünlü oyuncusu Joshua Kimmich'in koronaya yakalanıp, çalışmalara katılamamasının ardından 4 futbolcusu ile bir yardmcı antrenörün daha koronaya yakalandığı duyuruldu. Sezonun ikinci yarısı için yapılacak ilk antrenmanın bir gün ertelendiği bildirildi.

Takım yönetiminden yapılan açıklamaya göre noel tatili için gittiği Maldivler'de bulunan takım kaptanı kaleci Manuel Neuer ile Dubai tatilinden dönen Kingsley Coman, Fransa'dan dönen Corentin Tolisso ve Omar Richards yapılan testlerde positif çıktı. Bulundukları yerlerde karantinaya alınan futbolcuların durumun iyi olduğu bildirildi.Aynı zamanda yardımcı antrenörlerden Dino Toppmöller'inde koronaya yakalanmış olduğu belirtilen açıklamada 14 günlük karantina süresi sonunda oyuncuların çalışmalara katılabileceği duyuruldu.Adı geçen futbolcuların hepsine koronaya karşı komple aşı yapılmış olduğu kaydedildi.