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Avrupa
Haber Giriş: 02.05.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

'Bayern Münih'e asla gitmem!'

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'Bayern Münih'e asla gitmem!'
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RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, transferiyle ilgili olarak Bild'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Werner, "Bayern Münih, harika bir kulüp. Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Ayrıca, teknik direktör Hansi Flick de kalitesini ispatladı. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Ancak, konu Bayern Münih'e transfer olmaksa... Bayern Münih'e transfer olacağıma, Almanya dışında bir kulübe giderim." dedi.

Sözlerini açıklayan Werner, "Sadece, Bundesliga'da kulüp değiştireceğime başka bir ligde, başka bir maceraya atılmak bana daha cazip geliyor. Ayrıca, karşılıklı olarak gideceğim kulüpte de saygı ve önemli bir rol beklerim. Bu nedenle Leipzig'i kabul etmiştim. Bana bu hissi verecek yeni bir kulübe hayır demem." ifadelerini kullandı.

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