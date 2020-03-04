Bayern Münih ve Saarbrücken yarı finalde
Schalke'yi deviren Bayern Münih ve Fortuna Düsseldorf'u eleyen 4. Lig ekibi Saarbrücken, Almanya Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Bundesliga'da lider durumda bulunan Bayern Münih, Almanya Kupası’nın çeyrek finalinde Veltins Arena’da Schalke 04’e konuk oldu. Bavyera ekibi 40. dakikada Joshua Kimmich’in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bayern Münih böylelikle Almanya Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı. Günün diğer maçında Almanya 4. Ligi takımlarından Saarbrücken, sahasında Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile karşılaştı.
Saarbrücken ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sonuçlanan maçta penaltı atışları sonucunda Fortuna Düsseldorf’u 7-6 yenerek yarı finale yükseldi. Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen-Union Berlin ve Eintracht Frankfurt-Werder Bremen karşılaşmaları oynanacak.
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