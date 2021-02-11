Bayern Münih - Tigres maçı saat kaçta?

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile CONCACAF şampiyonu Tigres kozlarını paylaşacak. Kupayı 2013’te kazanan Bayern Münih ikinci kez bu sevinci yaşamak, ilk kez finale yükselen Tigres de müzesine yeni bir kupa eklemek için mücadele edecek. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Mısır’ın Al Ahly ile Brezilya’nın Palmeiras takımları, TSİ 18.00’de kozlarını paylaşacak.

Katar’ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak.

Finale nasıl geldiler?

Bavyera ekibi, yarı finalde Al Ahly'yi Polonyalı süperstarı Robert Lewandowski'nin 2 golüyle geçti. Tigres ise Palmeiras'ı Gignac'ın penaltı golüyle avladı.

Bayern Münih - Tigres muhtemel 11'ler:

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Sule, Alaba, Davies, Roca, Kimmich, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Tigres: Guzman, Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas, Carioca, Pizarro, Aquino, Quinones, Gonzalez, Gignac

Jerome Boateng, FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde yok

Bayern Münih’in savunma oyuncusu Jerome Boateng, kişisel nedenlerle takımdaki yerini alamayacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Almanya ekibi Bayern Münih’in teknik direktörü Hansi Flick, Boateng’in finalde forma giyemeyeceğini söyledi. 32 yaşındaki futbolcunun kendisinden izin aldığını belirten Flick, "Jerome bana gelerek kişisel nedenlerle Almanya’ya gitmek istediğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıkmasının ardından evine döndü. İkinci bir duyuruya kadar takımdaki yerini alamayacak." ifadelerini kullandı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Boateng’in, eski kız arkadaşının vefatı nedeniyle ülkesine döndüğü ileri sürüldü.