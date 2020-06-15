Bayern Münih Şampi...

BUNDESLIGA'da 32. hafta maçları yarın ve çarşamba akşamı oynanacak. Sezonun kaderi de büyük oranda oynanacak maçlarda alınacak sonuçlara göre netlik kazanacak. Bayern Münih üst üste sekizinci, lig tarihinde de 30. şampiyonluğunu ilan edebilecek. HER ŞEY ELLERİNDE

Bavyera temsilcisi deplasmanda W. Bremen ile oynayacak. En yakın rakibi Dortmund'un yedi puan önünde bulunan Bayern Münih, maça tam kadro ile çıkması bekleniliyor. Bayern Münih'in karşılaşmadan alacağı üç puanla şampiyonluk turu atabilecek. B. Münih bu maçta galip gelmemesi durumunda da şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bu durumda Dortmund'un çarşamba akşamı Mainz ile yapacağı maçta puan kaybetmesi gerekecek. Yedi sezondur üst üste şampiyon olan B. Münih, sekizinci şampiyonluğunu ilan ettiği taktirde kendisine ait üt üste en çok şampiyon olan takım rekorunu da geliştirmiş olacak. İlk kez 1931-1932 yılında Almanya şampiyonu olan Bavyera ekibi, 30. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. DİBİ KAYNAYAN KAZAN

Ligin alt sıralarında yer alan takımlar ateş hattında kurtulma mücadelesi verecek. Düsseldorf, W. Bremen, Mainz, Union Berlin ve Augsburg ligde kalmak için son üç haftada canını dişine takacaklar. Yarın ve çarşamba akşamı oynayacakları karşılaşmalarda kaderlerini büyük oranda belli edecek. Beş takımdan W. Bremen, Düsseldorf ve Mainz ligin ilk üç sırasında yer alan takımlarla oynayacaklar. W. Bremen'in rakibi B. Münih, Mainz'ın Dortmund ve Düsseldorf'un da RB Leipzig. Union son sıradaki Paderborn ile karşı karşıya gelirken, Augsburg ise Hoffenheim ile oynayacak.

Union ve Augsburg galip geldikleri taktirde ligde kalmayı garantileyecekler. Diğer üç takım ise umutlarını son iki haftaya taşıyacak.

Haftanın maç programı şöyle:

YARIN

Gladbach – Wolfsburg (18.30)

W. Bremen- B. Münih (20.30)

Freiburg – Hertha Berlin (20.30)

Union Berlin – Paderborn (20.30)

ÇARŞAMBA

Frankfurt – Schalke (18.30)

Dortmund – Mainz 820.30)

RB Leipzig – Düsseldorf (20.30)

Leğverkusen – Köln (20.30)

Augsburg – Hoffenheim (20.30) 2019-20 sezonunda UEFA'ya bağlı liglerde en çok gol atan oyuncular...

Not: Son olarak 15 Haziran 2020'de güncellendi.

* Erling Haaland bu sezonki lig gollerinin 16'sını 1.5 katsayılı Avusturya Bundesliga'da, kalanını ise 2 katsayılı Almanya Bundesliga'da atmıştır. Puanı da buna göre hesaplanmaktadır.