Bayern Münih sahaya indi!

ALMANYA'da futbol nisan ayı sonuna kadar durdu. Mayıs ayında da oynanıp oynanmayacağı belli değil. Buna rağmen takımlar mayıs ayının ilk haftasında maçlar oynanacakmış gibi hazırlıklara başladılar. Her takım farklı tedbirlerle çalışmalarını sürdürüyor. Lig lideri Bayern Münih, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarının ilkini bugün yaptı. Tedbir amaçlı tüm kadro birlikte çalışmazken, takım dört ayrı gruba ayrıldı. Her grup farklı sahada çalışmasını sürdürdü. Bayern Münih'de ameliyat sonrası golcü futbolcu Lewandowski de ilk kez antrenmana çıktı. Ligin güçlü ekiplerinde Borussia Dortmund 30 Mart'ta başlamıştı çalışmalarına. Sarı siyahlar ikişer grup halinde antrenman yapıyor. Çalışmalara yeni başlayan bir takım da RB Leipzig. Özel izinle sahaya çıkan RB Leipzig, küçük gruplar halinde çalışmalara start verdi. Hafta içindeki gelişmelere göre RB Leipzig çalışmalarını sürdürecek. Leverkusen ise bir süre önce başladığı antrenman çalışmasını sürdürüyor. Leverkusen'de iki futbolcu ancak birlikte antrenman yapabiliyor. Schalke ise her bir futbolcu ayrı bir soyunma odasını kullanarak antrenmana çıkabiliyor. Schalke'nin aldığı izne göre en fazla yedi futbolcu birlikte sahada çalışma yapabiliyor. Union Berlin'de ise antrenörlerin verdiği antrenman programını bugüne kadar evde yapan futbolcular ilk kez bugün statta buluştu. Ancak ciddi bir antrenman yapılmadı. Teknik heyet futbolcuların evdeki programı ne kadar ciddi yaptıklarını kontrol etti.

Alman Kulüpler Birliği, sezonun geri kalan maçlarını Mayıs ayının ilk haftasında seyircisiz de olsa oynatmayı hedefliyor. Ligler mayıs ayında başlarsa sezon 30 Haziran'da son bulacak. Kimi maçlar hafta içi oynanacak.