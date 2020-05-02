Bayern Münih kulüp logosunun basıldığı 100 bin corona virüs maskesi sattı

Bayern Münih'in bir sonraki hedefi Allianz Arena'nın 120. yıldönümü dolayısıyla taraftarlarına binlerce maske dağıtmak.

Bayern Münih, fiyatları 6 ila 18 dolar arasında değişen kulüp logosu baskılı koruyucu maskelerden 100 binden fazla satıldığını duyurdu. Corona virüs sonrası üretilen bu maskeler kulübün resmi alışveriş sitesinden satıldı ve taraftar büyük rağbet gösterdi. Bayern, elde ettiği gelirin tamamına 'WeKickCorona' adlı girişime bağışladı.

Kulübün CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, bizzat başlattığı girişimle ilgili "Bu girişim sayesinde herkese Bayern Münih'in salgınla mücadele ettiğini göstermek istiyoruz. Örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz" demişti.

Bayern Münih'in 100 bini aşkın maske satışından sonraki hedefi ise Allianz Arena Stadyumu'nun 120. yılına özel olarak oynanacak ilk Şampiyonlar Ligi maçında tüm taraftarına maske dağıtmak. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynanacak rövanş maçında taraftara koruyucu maske dağıtılacak.