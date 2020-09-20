Bayern Münih endişeli

Alman takımını endişelendiren durum ise Budapeşte'de koronavirüs vaka sayılarının çokluğu. Kentte her yüz bin kişiden yüzü koronavirüs taşıyor. Münih belediyesi geçtiğimiz perşembe günü, kentteki vaka sayısının çokluğu nedeniyle cuma günü Bayern Münih ile Schalke arasında oynanan Bundesilga'nın sezon açılış maçına seyirci alınmasını yasaklamıştı. Belediye, yerleşim merkezlerinde her yüz bin kişiden 35'ten fazla kişide virüs tespit edilmesi durumunda maçlara seyirci alınamaz kararı gereği stada seyirci alınmasına izin vermemişti. Açılış maçını seyircisiz oynayan Bayern Münih, final karşılaşmasına ise 3 bin kadar taraftar tüm riske rağmen götürecek. Alman ve İspanyol ekipleri perşembe günü oynayacakları UEFA Süper Kupası final maçına üçer bin taraftar götürme hakkına sahip. UEFA 67 bin kapasiteli stada yüzde 30 oranında seyirci alınmasına izin verdi. Macaristan hükümeti 1 Eylül'den beri Almanya'dan ülkeye giriş yapılmasına izin vermiyor. Hükümet final maçı için ise Alman taraftarlarının ülkeye girmesine bir kereye mahsus müsaade edecek.