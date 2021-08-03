Bayern Münih-Bremer SV maçına korona iptali

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), maçın hangi tarihe ertelendiğini henüz açıklamadı. Hafta başında amatör kulüp olan Bremer SV’de oynayan bir futbolcunun testi pozitif çıkınca antrenmanı yarıda kesip evine gönderilmişti. Ancak Bremen Sağlık Dairesi’nin isteği üzerine diğer futbolculara da test yapıldı ve iki futbolcuda daha korona çıkması üzerine tüm takım karantinaya alındı. DFB ertelenen maçın en kısa zamanda oynanacağını kaydederken, bir sonraki tur yapılacak kura çekiminin de ertelendiği ifade edildi.