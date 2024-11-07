Bayern Münih-Benfica maçı, yaşanan trajediyle gölgede kaldı

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Bayern Münih’in Çarşamba akşamı Benfica’ya karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 1-0’lık galibiyetin sevinci, maç sırasında yaşanan üzücü bir olayla tamamen gölgede kaldı. Maçın bitiminden yaklaşık iki saat sonra Bayern Münih, bir taraftarın maç esnasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

FC Bayern tarafından saat 00.45’te yapılan açıklamada, "Maç bitiminden yaklaşık bir saat sonra Almanya’nın en büyük kulübüne taraftarın hastaneye giderken hayatını kaybettiği haberi ulaştı. FC Bayern olarak yas içinde yakınlarının yanındayız," ifadelerine yer verildi.

Yaşlı bir taraftar maçın başlama düdüğü esnasında 226 numaralı tribünde kalp krizi geçirdi. Orta kısımda bulunan sağlık görevlileri ve acil durum ekibi hemen müdahale etti ve doktor, taraftarı hayata döndürmek için birçok defa kalp masajı yaptı. Güvenlik görevlileri ise, diğer taraftarların görmemesi için alanda perdeleme yaptı. Olayın ardından Bayern Münih’in taraftar grubu Südkurve’deki ultras, maça destek tezahüratlarını üçüncü dakikadan itibaren durdurdu ve maç sonuna kadar sessiz kaldı. Kulüp de internet platformlarındaki maç anlatımlarını askıya aldı ve "Tribünde meydana gelen acil tıbbi durum nedeniyle Bayern taraftarlarının tezahüratları yapılmıyor," şeklinde açıklama yaptı.

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Kalp krizi geçiren taraftar kurtarılamadı

33.dakikada, sağlık ekipleri kalp krizi geçiren taraftarı tribünden çıkardı, ancak Münich Kalp Merkezi’ne götürülürken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Maç sonunda, Bayern Münih sosyal medya hesaplarından "Bugün taraftarlarımız destek tezahüratlarını bıraktı ve biz de sevinç ve haber paylaşımında her zamankinden daha temkinli olduk. Bunun nedeni Allianz Arena’da yaşanan acil tıbbi durum," açıklamasında bulundu.

Oyuncular ve teknik ekip üzüntülerini paylaştı

Maç sonrası Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, "Şu an futbol konuşmak zor. Maç sonrası, normalde yaptığımız gibi kutlamadık. Oyuncularım bu durumu maç bitiminden sonra öğrendi. Her zaman taraftarlarımızın sağ salim evlerine dönmesini umut ediyoruz, ancak bugün bu maalesef gerçekleşmedi," şeklinde konuştu.

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Thomas Müller de yaşanan olayı hüzünle karşıladığını belirtti: "Olanları duyduk, nedenini ve nasılını öğrendik. Başlama düdüğü öncesinde Südkurve’deki atmosferi görmüştük. Tüm grup hep birlikte tezahürat yapıyordu. Ancak böyle bir durum yaşanınca, taraftarların kendi eğlencelerini bir kenara bırakıp insanlık örneği sergilemesi gerçekten takdir edilesi."