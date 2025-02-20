Bayern Münih aşkı bambaşka! 125. yıla özel forma kapış kapış!

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KOYU kırmızı zemin üzerine altın detaylar ve kulüp tarihine atıfta bulunan özel tasarımıyla dikkat çeken forma, haftalar önce “Footy Headlines” adlı platformda sızdırılmış ve o zamandan beri taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Kulüp yönetimi, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “125. yıl formamızın lansmanı sonrası daha önce benzeri görülmemiş bir ilgiyle karşılaştık” dedi. Yoğun ilgi nedeniyle siparişleri sonlanmayan alımlarla ilgili sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Kulüp formaların henüz tükenmediğini duyurdu.

