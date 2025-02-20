Bayern Münih aşkı bambaşka! 125. yıla özel forma kapış kapış!

BERLİN - Fotoğraflar: X
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 15:08
Almanya’nın ünlü futbol kulübü Bayern Münih, 27 Şubat’taki 125. kuruluş yıl dönümü için hazırladığı özel formalarını perşembe sabahı satışa sundu. Ancak forma, satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti. Taraftarlar özel formaya rekor düzeyde ilgi gösterdi online satış sayfasında yoğunluk nedeniyle teknik sorunlar yaşandı.
KOYU kırmızı zemin üzerine altın detaylar ve kulüp tarihine atıfta bulunan özel tasarımıyla dikkat çeken forma, haftalar önce “Footy Headlines” adlı platformda sızdırılmış ve o zamandan beri taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Kulüp yönetimi, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, “125. yıl formamızın lansmanı sonrası daha önce benzeri görülmemiş bir ilgiyle karşılaştık” dedi. Yoğun ilgi nedeniyle siparişleri sonlanmayan alımlarla ilgili sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Kulüp formaların henüz tükenmediğini duyurdu.FORMALARIN FİYATI 100 EURO
Online satışlarda yoğun ilgiden sorun oluşurken, kulübün Münih şehir merkezindeki mağazalarında formalar sorunsuz bir şekilde satılmaya devam ediyor. Kadın ve erkeklerin giyebileceği yetişkin unisex formaların fiyatı 100 Euro, çocuk versiyonu ise 75 Euro’dan başlıyor. Bayern efsanesi Hermann Gerland Kulüp tesislerinin bulunduğu Saebener Strasse’teki mağazadan, bu özel formayı satın alanlar arasında yer aldı.ÖZEL KOL ARMASI
Formayla birlikte özel kol arması da büyük ilgi gördü. Özel formanın yanı sıra, kulübün yıl dönümüne özel ayakkabı ve çorap gibi ürünler de hem mağazalarda hem de online olarak satışa sunuldu. Bayern Münih
Erkek Futbol Takımı, bu özel formayı 8 Mart’ta VfL Bochum ile oynayacağı Bundesliga maçında, Kadın Futbol Takımı ise 14 Mart’ta Wolfsburg karşısında giyecek.