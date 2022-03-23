Bayern Münih, 13 yaşındaki Mike Wisdom’u transfer etti

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Futbol dünyasında 17-18 ve hatta zaman zaman 16 yaşındaki genç futbolcuları transfer etmek, futbol camiasının normal uygulamalarından biri. Ancak Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki küçük futbolcuyu transfer etti. Transfer politikasını uzun vadeli yürüten Münih, Borussia Mönchengladbach’ın alt yapısında oynayan Mike Wisdom’u 300 bin euro karşılığında renklerine bağladı. Transferi Sky televizyonu duyurdu. Bayern Münih’in çocuğun ailesiyle transfer görüşmelerini yürüttüğü ve Mönchengladbach'a da yaklaşık 20 bin euro tazminat ödendiği açıklandı.

Küçük oyuncunun ilk etapta U15 takımında oynayacağı belirtildi.