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Bayern Münih, 13 yaşındaki Mike Wisdom’u transfer etti

#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER#Bayern Münih
Bayern Münih, 13 yaşındaki Mike Wisdom’u transfer etti

Alman Bundesliga’nın en güçlü takımı hiç şüphesiz Bayern Münih. Bayern Münih’te top koşturmak. Almanya’da birçok futbolcunun rüyası süslüyor. Ancak bir çok profesyonel futbolcunun bu rüyasını 13 yaşındaki bir çocuk gerçekleştirdi.

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Futbol dünyasında 17-18 ve hatta zaman zaman 16 yaşındaki genç futbolcuları transfer etmek, futbol camiasının normal uygulamalarından biri. Ancak Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki küçük futbolcuyu transfer etti. Transfer politikasını uzun vadeli yürüten Münih, Borussia Mönchengladbach’ın alt yapısında oynayan Mike Wisdom’u 300 bin euro karşılığında renklerine bağladı. Transferi Sky televizyonu duyurdu. Bayern Münih’in çocuğun ailesiyle transfer görüşmelerini yürüttüğü ve Mönchengladbach'a da yaklaşık 20 bin euro tazminat ödendiği açıklandı.

Küçük oyuncunun ilk etapta U15 takımında oynayacağı belirtildi.

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#Bundesliga#AVRUPADAN HABERLER#Bayern Münih

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