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Avrupa
Haber Giriş: 16.03.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

Bayern idmana almadı! Araç seçimi ceza getirdi...

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Bayern idmana almadı! Araç seçimi ceza getirdi...

Bayern Münih'in Fransız hücumcusu Kinglsey Coman, yaptığı hata sonrasında ceza almaktan kurtulamadı.

Bayern idmana almadı Araç seçimi ceza getirdi...
Bayern Münih'in Fransız hücumcusu Kingsley Coman, Säbener Strasse Tesisleri'ne yanlış araçla girmeye çalışınca ceza yemekten kurtulamadı.
Bayern idmana almadı Araç seçimi ceza getirdi...
Bild'in haberine göre Coman, Mercedes marka spor arabasıyla tesislere geldi ancak içeri alınmadı. Coman arabasını tesislere yakın başka bir sokağa park etmek zorunda kaldı.
Bayern idmana almadı Araç seçimi ceza getirdi...

Haberde, Coman'ın 50 bin euroluk ceza ile karşı karşıya kalabileceği de ifade edildi.
Bayern idmana almadı Araç seçimi ceza getirdi...

Bunun sebebi ise Bayern Münih'in önemli sponsorlarından birinin Audi olması. İstisnai durumlar dışında Bayern Münih tesislerine Audi dışındaki markalarla girişe izin verilmiyor.
Bayern idmana almadı Araç seçimi ceza getirdi...
Coman, bu sezon 28 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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