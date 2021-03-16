Bayern idmana almadı! Araç seçimi ceza getirdi...

Bayern Münih'in Fransız hücumcusu Kingsley Coman, Säbener Strasse Tesisleri'ne yanlış araçla girmeye çalışınca ceza yemekten kurtulamadı. Bild'in haberine göre Coman, Mercedes marka spor arabasıyla tesislere geldi ancak içeri alınmadı. Coman arabasını tesislere yakın başka bir sokağa park etmek zorunda kaldı.

Haberde, Coman'ın 50 bin euroluk ceza ile karşı karşıya kalabileceği de ifade edildi.

Bunun sebebi ise Bayern Münih'in önemli sponsorlarından birinin Audi olması. İstisnai durumlar dışında Bayern Münih tesislerine Audi dışındaki markalarla girişe izin verilmiyor. Coman, bu sezon 28 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.