Bayer hisseleri dibe vurdu

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LEVERKUSEN merkezli şirketin hisseleri, borsada bir ara yüzde 14’lük bir düşüşle 21 Euro’nun biraz üzerine kadar indi. Bayer CEO’su Bill Anderson, özellikle Latin Amerika’da tarım sektöründeki piyasa gelişiminin beklentilerin gerisinde kaldığını açıkladı. Bunun yanı sıra bitki koruma ürünleri fiyatlarının baskı altında olduğunu belirtti. Gelecek yıl için de şirketin beklentileri temkinli. Bayer, 2018 yılında ABD’li tarım devi Monsanto’yu satın almış. Ancak bu anlaşmayla birlikte pek çok glifosat davasını da devralmıştı. Söz konusu davalar Bayer’e milyarlarca Euro’ya mal oldu. Monsanto’nun satın alınmasından bu yana Bayer’in piyasa değeri neredeyse sürekli olarak düşüş gösterdi. 2018 yazında yaklaşık 92 milyar Euro olan Bayer’in piyasa değeri, bugün 21 milyar Euro. Bayer 2015’te Almanya’nın en değerli şirketiydi ve o dönemde piyasa değeri yaklaşık 120 milyar Euro’ya ulaşmıştı.

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2024 BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Bayer’in üçüncü çeyrek cirosu, yıllık bazda yüzde 3.6 düşüşle 9.97 milyar Euro’ya geriledi. Şirketin sadece reçetesiz ilaçlar bölümü, gelirini bir nebze artırmayı başardı. Özel kalemlerden arındırılmış faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr ise yüzde 25 oranında düşerek 1.25 milyar Euro’ya geriledi. Net zararın ise 4.2 milyar Euro’ya ulaştığı bildirildi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 4.57 milyar Euro’ydu. Bayer, 2024 yılına yönelik beklentilerini de düşürdü. Şirketin, büyüme ve kârlılık konusunda zorlu bir döneme girdiği belirtiliyor ve bu durumun, yatırımcılar arasında endişeye yol açtığı kaydediliyor.