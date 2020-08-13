Bayburtlu genç Almanya’yı sallıyor

Eintracht Frankfurt U19 takımında çıktığı 39 maçta 20 gol atıp, 4 de asist yapan genç yetenek, performansıyla Alman basınında Hakan Çalhanoğlu’na benzetiliyor. Milan’da forma giyen milli futbolcumuz Çalhanoğlu gibi Bayburtlu olan Abdulkerim Çakar, şimdiden geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor.

Öte yandan asıl mevkii sol kanat olan Abdulkerim Çakar, Bundesliga'da U19 ve U17 takımlarında kaydettiği gollerle, en skorer futbolcular listesinde yer aldı.