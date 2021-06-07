Bavyera’yı sel vurdu

ÖZELLİKLE yağışların çok olduğu Schwaben bölgesinde caddeler geçilemez hale geldi, itfaiye ekipleri yolları açmak için yoğun çaba sarf etti. Çok sayıda trafik kazasının yaşandığını belirten yetkililer, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Hafta sonu göl ve ırmak kenarına gidenler de sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Botların devrilmesi sonucu yaralanan bazı vatandaşlar tedavi altına alındı. Akarsu kıyılarına sel felaketine karşı kum torbaları yerleştirildi. Kıyıya yakın oturanların ayrıca önlem alması istendi. Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, yağışlı havanın yaklaşık bir hafta daha süreceği duyuruldu.