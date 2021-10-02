Bavyera'dan yılda 1000 Euro ek bakım parası yardımı

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BAKIM ihtiyacı olan yakınıyla ilgilenen aile fertlerine, kişinin bakım derecesine bağlı olarak yapılan bakım parası desteğinin yanı sıra gezici bakım servislerinin sunduğu bakım hizmeti de bakım sigortaları tarafından üstleniliyor. Buna ek olarak aylık 125 euro tutarında takviye yardımdan yedek bakıcı için yılda bir kez olmak üzere 1618 euroya kadar ayrılan bakım bütçesine kadar bir dizi maddi kolaylıklar sağlayan bakım sigortasıyla ilgili pek bilinmeyen haklardan bahsedeceğiz bugünkü yazımızda.Yukarıda bahsedilen bakım yardımları, ülke genelinde bakıma muhtaç insanlara ve yakınlarına yapılırken, bir eyalet var ki, tüm bu yardımlara ek olarak yılda bir kez olmak üzere 1000 euro tutarında ek maddi destek veriyor. Bu eyaletin adı Bavyera . Yaklaşık 13 milyon nüfusu ile ülkenin ikinci, 70 bin 550 kilometre karelik yüzölçümüyle de 16 eyalet arasında en büyük eyaleti olma özelliğine sahip olan Bavyera, 2018 yılında hayata geçirdiği bakım paketi ile diğer eyaletlere göre bir farkındalık yaratıyor.

360 BİN KİŞİ YARARLANMIŞ

Eyalet bakım parası (Almancası Landespflegegeld) adı altında yapılan ödemenin diğer bakım destek sunumlarının yanı sıra ayrılan bir ödenek olduğunu burada hatırlatmış olalım. Söz konusu bakım parasının ödenmeye başladığı 2018’de yaklaşık 360 bin kişi bu ödenekten yararlandı. Bavyera’da bakıma muhtaç insanlar için sunulan eyalet bakım parasından yararlanmak için elbette bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Şimdi dilerseniz bu koşullara bir göz atalım.

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HANGİ DERECE İÇİN GEÇERLİ?

Bavyera’da sunulan 1000 euroluk bakım yardımı ödeneğinden yararlanmak için bakıma muhtaç olan kişinin en az 2 ve daha yüksek bakım derecesine sahip olması gerekiyor. Eğer bakım dereceniz henüz yoksa veya sadece bakım derecesi 1’e sahipseniz ve bakım ihtiyacınız son zamanlarda arttıysa derecenizin yükseltilmesi için bağlı olduğunuz bakım sigortanıza yazılı müracaatta (Höherstufungsantrag) bulunmanızı öneriyoruz. Söz konusu ek yardım ödeneğinden yararlanmak için ikametinizin Bavyera’da kayıtlı olması gerekiyor. İlk kez Eylül 2018’de bakıma muhtaç kişilere ödenen ek yardım için bir kere başvurmak yeterli sayılıyor. Sonraki yıllarda yapılan ödemeler otomatik gerçekleştiriliyor. Örneğin ilk kez ek yardım için Temmuz 2021’de başvuruda bulunan bakıma muhtaç kişiye bir sonraki ödeme otomatikman Temmuz 2022’de yapılacaktır.

GELİR SINIRI VAR MI?

Eyalet bakım parası sadece evinde bakım yapılan kişilere değil, bakımevi veya huzurevinde kalan kişiler için de veriliyor. Yardıma muhtaç olduğu için bakımevi masrafları sosyal yardım dairesi tarafından karşılananlar da yılda bir kereye mahsus ödenen eyalet bakım yardım parasından yararlanabiliyor. Eyalet bakım parası hak etmek için kişinin gelir sınırına bakılmıyor. Diğer bir ifadeyle, bakıma muhtaç kişinin kazancı ne kadar olursa olsun yılda bir kez 1000 euro tutarında eyalet bakım parası alma hakkı var.

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NERELERDE KULLANILABİLİR?

Bavyera’da ikamet eden bakıma muhtaç kişilere ödenen eyalet bakım parasını kullanma alanlarına da herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Diğer bir ifadeyle, kimse paranın nereye nasıl haracandığı konusunda hesap sormuyor. Söz konusu ödeneği tatil, kuaför veya konsere gitmek için harcanabileceğiniz gibi evinize gelen temizlikçiye de verebilirsiniz. Ödemesi bakıma muhtaç kişiye bizzat yapılan eyalet bakım parası vergiye tabi bir gelir kalemi sayılmıyor. Hak sahibinin vefati halinde ödenek de ölüm tarihiyle birlikte kesiliyor.

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DEVAM EDECEK: Yaşlı bakımında 2021 ve 2022 yıllarında bekleyen değişiklikler neler?

NELERE

DİKKAT

EDİLMELİ?

EYALET bakım parası için yazılı başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru formuna şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.lfp.bayern.de/wp-content/uploads/2021/08/landespflegegeld-antrag.pdf. İnterneti olmayanlar Bavyera Eyaleti’ndeki herhangi bir maliye dairesinden, kaymakamlıklardan veya Bavyera Aile ve Sosyal İşler Merkezi’nden bu formu temin edebilir. Başvurunuza hüviyetinizin veya pasaportunuzun kopyasının yanı sıra bakım derecesine (en az bakım derecesi 2 veya daha yüksek) ilişkin Bakım Sigortası’ndan gönderilmiş olan bildirimin kopyalarını eklemeniz gerekiyor. Eğer bakım derecesine ilişkin bildirim yazısı elinizde yoksa, bakım sigortanızdan yeniden bir bildirim talep edebilirsiniz. Eğer bakıma muhtaç yakınınız için vekaleten başvuru yapıyorsanız, başvuruda bulunduğunuz kişinin sizin adınıza verdiği vekaletnamenin de kopyasını eklemeniz gerekiyor. Başvurunuz ve ekindeki evrakları Landespflegegeldstelle, 81050 München adresine gönderebilirsiniz.

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ÇOCUĞUNUZ İÇİN DE

BAŞVURABİLİRSİNİZ

BAKIM ihtiyacı olan ve yukarıda saydığımız koşulları yerine getiren çocuklar için de bakım parası bavurusunda bulunabilirsiniz. Başvuruyu bakıma muhtaç çocuk adına ebeveynlerinin imzalaması gerekiyor. Ayrı yaşayan eşlerden her birinin bakıma muhtaç çocukları üzerinde vasiliği varsa, başvuru formunu ebveynlerden ikisinin de imzalaması gerekiyor. Hüviyeti henüz olmayan çocukların doğum kayıt örneğinin (Geburtsurkunde) ibrazı yeterli sayılıyor.

DİĞER YARDIMLARLA

MAHSUP EDİLİR Mİ?

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BAVYERA Eyalet Meclisi’nin 11.07.2018 tarihinde aldığı karar uyarınca eyalet bakım parası, bakıma muhtaç kişinin gelir ve kazancına bakılmaksızın yapılan bir ödenek olarak kabul edildi. Buna göre, bakıma muhtaç kişiye aylık ödenen ek bakım parasının yanı sıra ayrılmış bir ödenek olarak kabul edilen eyalet bakım parası, diğer yardım paralarıyla mahsup edilemez. Diğer bir ifadeyle, bakıma muhtaç yakınınız işsizlik parası (ALG II), Hartz IV isimli sosyal yardım parası veya emekli aylığı yetmediği için temel yardım parası (Grundsicherung), maluliyet aylığı veya körlük parası (Blindengeld) alsa bile, söz konusu kişi eyalet bakım parası için müracaatta bulunabilir. Bunun yanı sıra eyalet bakım parası vergiye tabi gelir kalemi olmadığı gibi haciz de edilemiyor.

MASKELER 2022’DE

İLK YARDIMDA DEMİRBAŞ

SALGINLA mücadele kapsamında koronavirüse karşı koruyucu özelliği bilimsel açıdan defelarca kez kanıtlanan maskeler, 2022 yılından itibaren motorlu araçlarda bulunan ilk yardım çantalarının demirbaşı haline gelecek. Alman trafik kanunlarına göre, motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmak zorunlu. 2014 yılından bu yana, sadece 13164 DIN Normu’na uygun olan ilk yardım çantalarının satışına izin veriliyor. Federal Ulaştırma Bakanlığı, burun ve ağız kısmını kapatan maskeleri de önümüzdeki yıldan itibaren olmazsa olmaz ilk yardım malzemesi olarak sayacak. Söz konusu maskeleri önümüzdeki yıldan itibaren aracının ilk yardım setinde bulundurmayanlara ilk etapta 5 euro para cezası kesilecek. İlk yardım çantası olmayanlara ise 10 euro ceza verilecek. Bizden uyarması... Herkese bu vesileyle kazasız, belasız ve virüssüz bir hafta sonu diliyoruz...