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HABERLERAvrupa Haberleri

Bavyera’daki hastanelerde yer kalmadı

#ALMANYA#Robert Koch Enstitüsü#KORONAVİRÜS
Bavyera’daki hastanelerde yer kalmadı

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya genelinde son 24 saatte 65 bin 371 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başlangıcından beri tespit edilen ‘en yüksek günlük vaka sayısı’ olarak kayıtlara geçti. Çarşamba günü de 52 bin 826 vaka bildirilmişti.

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Toplam Kovid-19 vakalarının 5 milyon 195 bin 321’e yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 532 bin 600’e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı. Son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 538’e çıktı. Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 336.9 olarak belirlendi. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 300 bine yükseldi. Buna göre, ülkede tam aşılananların oranı yüzde 67.7’ye çıktı. Almanya’nın güneyindeki Bavyera eyaletinde birçok hastanenin tam kapasite çalıştığı ve yeni hastaları diğer eyaletlere transfer etmeye başladığı açıklandı. Almanya federal ve eyalet hükümetleri, aşı kampanyasını hızlandırmayı ve aşısızlar için daha sert kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

Bavyera’daki hastanelerde yer kalmadı

 

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#ALMANYA#Robert Koch Enstitüsü#KORONAVİRÜS

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