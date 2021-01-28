Bavyera’daki feci kazada Türk genci yaşamını yitirdi

YANINDA Alman kız arkadaşının da olduğu belirlenen feci kazada Türk gencinin henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle aracı takla attı ve yaklaşık 25 m uçtu. Yardım ekipleri olay yerine ulaştığında her iki genç de korkunç kazada yaşamlarını yitirmişlerdi.