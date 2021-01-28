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Avrupa
Orhan GEDİK / MÜNİH
Haber Giriş: 28.01.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Bavyera’daki feci kazada Türk genci yaşamını yitirdi

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Bavyera’daki feci kazada Türk genci yaşamını yitirdi
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Bavyera eyaleti A95 numaralı otoyolunda 25 Ocak Pazartesi akşamı meydana gelen feci kazada 23 yaşındaki Tokat Niksarlı Mikayil Kovan yaşamını yitirdi.

YANINDA Alman kız arkadaşının da olduğu belirlenen feci kazada Türk gencinin henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle aracı takla attı ve yaklaşık 25 m uçtu. Yardım ekipleri olay yerine ulaştığında her iki genç de korkunç kazada yaşamlarını yitirmişlerdi.

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