Bavyera’da taraftarlar fişlenmiş!

KICKER dergisinde yer alan habere göre, Yeşiller Partisi Eyalet Milletvekilleri Katharina Schulze ile Max Deisenhofer, konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi verdi. Önergeye verilen cevapta Bavyera genelinde 1644 kişinin tüm özel bilgileriyle fişlenmiş olduğu belirtildi.

Almanya genelinde de bazı fanatik taraftar gruplarının kayıt altına alındığını, ancak bu denli fazla sayıda ve detaylı bilgilerin bulunmadığını söyleyen milletvekili Deisenhofer, “Gizli databank kurularak vatandaşların kayıt altına alınması anlaşılır gibi değil” dedi.

EN BASİT AMBLEME BİLE

Fişleme ölçütü olarak sadece şiddet eğilimi ile ilgili değil, aynı zamanda en basit amblem yapıştırma eyleminin bile polis tarafından dikkate alındığını belirten hukukçu Marco Noli de, konunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

TEDBİR AMAÇLI

Fişleme olayını doğrulayan Bavyera İçişleri Bakanlığı ise, toplanan verilerin taraftar grupları arasında ortaya çıkabilecek şiddet eylemlerine karşı önceden tedbir amacıyla kullanıldığı açıklamasında bulundu.