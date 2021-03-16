Bavyera’da okullara zorunlu test geliyor

HAFTALIK kabine toplantısından sonra açıklamada bulunan Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU), uygulamadaki testlere öğrencilerin ilgi göstermediğini, yasaların izin verdiği ölçüde testlerin zorunlu olabileceğini söyledi. Diğer yandan özellikle İngiltere mutantlı virüsün çok hızlı yayıldığı uyarısında bulunan Söder, Mayorka’ya olan seyahat yasağının kaldırılmasından sonra tatilci akınına uğradığına dikkat çekerek, buradan geriye dönüşlerde test zorunluluğu getirilmesi talebinde bulundu.

AŞI MÜCADELESİNİ ZORA SOKTU

Bir diğer konu olarak AstraZeneca aşısının durdurulmasının koronavirüs ile mücadeleyi zora soktuğunu belirten eyalet başbakanı, aşıya bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının bir an önce aydınlığa kavuşturularak, aşıyla ilgili nasıl bir yol haritası çizileceğinin belirlenmesini istedi. Kısıtlama fetişisti olmadıklarını vurgulayan Söder, ancak vakaların artması durumunda dikkatli olma zorunluluğu olduğunu, açma kapatma uygulamalarının da federal düzeyde otomatik bir sisteme bağlanmasının daha istikrarlı olacağını dile getirdi.