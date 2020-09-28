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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 28.09.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Bavyera’da marketlere tuvalet zorunluluğu geliyor

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Bavyera’da marketlere tuvalet zorunluluğu geliyor
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Almanya’da sadece Bavyera Eyaleti’nde teşkilatı bulunan Hıristiyan Sosyal Birlik (CDU), marketlerde müşteriler için tuvaletin zorunlu olmasını parti programına aldı.

CSU’nun aldığı karara göre artık eyaletteki alışveriş marketlerinde müşterilerin de kullanacağı tuvaletler olacak. CSU’nun iktidarda bulunduğu eyalette var olan marketlerin personelinin kullandığı tuvaletler müşterilerin de kullanımına açılacak. Yeni açılacak marketlerde ise müşteri ve personel tuvaletleri ayrı ayrı olacak. Kararın ne zaman yasalaşacağı ve hangi tarihten itibaren uygulanacağı ise bilinmiyor. Karar yasalaştıktan sonra sadece Bavyera Eyaleti’nde geçerli olacak.

 

 

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