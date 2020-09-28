Bavyera’da marketlere tuvalet zorunluluğu geliyor

CSU’nun aldığı karara göre artık eyaletteki alışveriş marketlerinde müşterilerin de kullanacağı tuvaletler olacak. CSU’nun iktidarda bulunduğu eyalette var olan marketlerin personelinin kullandığı tuvaletler müşterilerin de kullanımına açılacak. Yeni açılacak marketlerde ise müşteri ve personel tuvaletleri ayrı ayrı olacak. Kararın ne zaman yasalaşacağı ve hangi tarihten itibaren uygulanacağı ise bilinmiyor. Karar yasalaştıktan sonra sadece Bavyera Eyaleti’nde geçerli olacak.