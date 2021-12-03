Bavyera’da maçlar yine seyircisiz

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BAŞBAKAN Markus Söder (CSU) tarafından açıklanan ve gelecek hafta başından itibaren geçerli olacak yeni uygulamaya göre hane dışından sadece farklı iki kişinin ev ziyaretlerine izin verilecek. 14 yaş altı çocukların muaf tutulduğu özel buluşma kısıtlamalarına aşılı aşısız herkes riayet etmek zorunda kalacak. Yaşam için zorunlu market ve eczane alışverişleri dışında tüm alışveriş faaliyetlerinde ‘2G’ (aşılanmış ve hastalığı atlatmış olmak) kuralı aranacak. Buna göre pozitif sonuçlu testler geçersiz olacak, aşı yapılmamış veya son 6 ay içerisinde koronavirüsü atlatmamış ise alışveriş yerlerine kabul edilmeyecek. Aynı şekilde kuaför ve güzellik salonları da sadece aşılıları ve korona atlatanları kabul edecek. Özel eğlenceler de sadece aşılılar için 50 kişiyle sınırlı tutulurken, test yaptırmış olmak yeterli gelmeyecek.

Diğer yandan bu hafta sonundaki müsabakalar dahil olmak üzere tüm sportif karşılaşmalar Bavyera genelinde seyircisiz oynanacak, hafta sonunda eyalette yapılacak Bundesliga maçlarına seyirci kabul edilmeyecek. Yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezleri arasında bulunan havai fişekler de geçen yılbaşında olduğu gibi yasak. Her türlü piroteknik satışları yasaklanırken, yılbaşı kutlama amaçlı meydanlarda toplanmalara da izin verilmeyecek. Bavyera genelindeki Noel pazarları daha önce alınan kararlarla iptal edilmişti. Toplu taşımada ise ‘3G’ kuralı geçerli.