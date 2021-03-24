Bavyera’da korona kurbanları için bayraklar yarıya indi

EYALET parlamentosunda yapılan anma etkinliğinde konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile Meclis Başkanı Ilse Aigner, virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin unutulmaması gerektiğini söyledi. Söder, ölen insanların sadece bir istatistik olmadığını belirterek, “Hayatını kaybedenler, her zaman kalbimizde yaşayacaklar. Onları hiçbir zaman unutmaycağız” dedi. Söder alınan korona tedbirleri sayesinde birçok hayatın kurtulduğunu ifade ederken, “Tedbirler olmasaydı ilave olarak 100 bin insan daha hayatını kaybedebilirdi” dedi.

TÜRK TOPLUMU DA DESTEK VERDİ

Öte yandan Bavyera eyaletinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında yüzlerce Türkiye kökenli insan da bulunuyor. Nürnberg’in merkezinde bulunan, Plärrer meydanı ve çevresinde iş yerleri bulunan Türk esnaf da Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu ile bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak devlet törenine destek verdi. İçinde yaşadığı toplumun, Almanya’nın, Türkiye’nin ve tüm dünyanın acılarını paylaştı.

‘KORONA ÜLKE AYRIMI YAPMIYOR’

Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (tgm) Başkanı Bülent Bayraktar: “Biz Bavyera toplumunun ayrılmaz bir parçasıyız. Korona, etnik, ulus, ülke ayrımı yapmıyor. Bu etkinlikle Bavyera eyaleti ile dayanışmamızı sergiliyoruz.” Mevlana Restaurant’ın işletme müdürü Ahmet Can: “Bavyera eyaletine, başbakanımız Markus Söder’e destek olmak için biz de anma programına katıldık. Koronadan vefat edenlere başsağlığı, hastalananlara acil şifalar diliyoruz. Anma programı için teşekkür ediyorum” dedi.