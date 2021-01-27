Bavyera’da korkunç kaza
25 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde A95 numaralı otoyolunda Münih istikametinde seyreden bir araç henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kaza yaptı. Kazanın Sindelsdorf ve Penzberg/Iffeldorf arasında olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle A95 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı.
ALINAN ilk bilgilere göre, içinde iki kişinin bulunduğu araç seyir halindeyken takla atıp havalandıktan sonra ağaçlık alana düştü. Ekipler özel bir düzenek kullanarak aracı bulunduğu yerden çıkartırken, araçta bulunan iki kişi ise ilk yardım ekipleri olay yerine ulaşamadan hayatlarını kaybetti. Kazada vefat eden kişilerden birinin 23 yaşında ve Münih şehrinde ikâmet eden Türk vatandaşı, yanındaki kişinin ise 20 yaşındaki Alman kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri özel bir çağrıda bulunarak kazaya şahit olan kişilerin Emniyet ile iletişim kurarak bilgi vermelerini istedi.
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