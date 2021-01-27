MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBavyera’da korkunç kaza
GeriAvrupa Bavyera’da korkunç kaza
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Orhan GEDİK, MÜNİH / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 27.01.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

Bavyera’da korkunç kaza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bavyera’da korkunç kaza
Abone Olgoogle-news

25 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde A95 numaralı otoyolunda Münih istikametinde seyreden bir araç henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde kaza yaptı. Kazanın Sindelsdorf ve Penzberg/Iffeldorf arasında olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle A95 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı.

ALINAN ilk bilgilere göre, içinde iki kişinin bulunduğu araç seyir halindeyken takla atıp havalandıktan sonra ağaçlık alana düştü. Ekipler özel bir düzenek kullanarak aracı bulunduğu yerden çıkartırken, araçta bulunan iki kişi ise ilk yardım ekipleri olay yerine ulaşamadan hayatlarını kaybetti. Kazada vefat eden kişilerden birinin 23 yaşında ve Münih şehrinde ikâmet eden Türk vatandaşı, yanındaki kişinin ise 20 yaşındaki Alman kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri özel bir çağrıda bulunarak kazaya şahit olan kişilerin Emniyet ile iletişim kurarak bilgi vermelerini istedi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle