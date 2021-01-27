Bavyera’da korkunç kaza

ALINAN ilk bilgilere göre, içinde iki kişinin bulunduğu araç seyir halindeyken takla atıp havalandıktan sonra ağaçlık alana düştü. Ekipler özel bir düzenek kullanarak aracı bulunduğu yerden çıkartırken, araçta bulunan iki kişi ise ilk yardım ekipleri olay yerine ulaşamadan hayatlarını kaybetti. Kazada vefat eden kişilerden birinin 23 yaşında ve Münih şehrinde ikâmet eden Türk vatandaşı, yanındaki kişinin ise 20 yaşındaki Alman kız arkadaşı olduğu öğrenildi. Emniyet birimleri özel bir çağrıda bulunarak kazaya şahit olan kişilerin Emniyet ile iletişim kurarak bilgi vermelerini istedi.