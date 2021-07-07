Bavyera’da İslam dersi resmiyet kazandı

MECLİS’teki oylamada aşırı sağcı AfD’nin yanı sıra Yeşiller’in de ‘İslam vurgusu yapılarak yeni bir etik dersine gerek olmadığı’ görüşü paylaşılarak karşı oy kullanması dikkati çekti. İlk ve orta öğrenimdeki Müslüman öğrenciler, 12 yıldır pilot proje olarak yürütülen İslam din dersini 2021/22 öğretim yılından itibaren din ve etik derslerinin yerine seçme imkânına kavuştu. Din ve etik dersleri zorunlu müfredat kapsamında olduğundan öğrenciler tarafından seçilmesi durumunda İslam din dersi de zorunlu hale geldi. İlk etapta 364 okulda verilecek derslerden eyaletteki yaklaşık 160 bin Müslüman ilk ve orta öğrenim öğrencisinin yararlanacağı duyuruldu. İlerleyen zamanda okul sayısının giderek artırılacağı kaydedildi. ALMANYA’DA YETİŞMİŞ ÖĞRETMENLER

Almanca okutulacak İslam din dersi, istisnasız Almanya’da yetişmiş kadrolu öğretmenler ve pedagoglar tarafından verilmesi karara bağlandı. İçerik olarak İslam din bilgisinin yanı sıra genel ahlak ve diğer dünya dinleri hakkında da öğrenim verileceği belirtildi. Derslere dahil olmak isteyen Müslüman cemaat kuruluşlarının talebi yerine getirilmemişti. İslam dersleri, ilk başlarda seçmeli olarak Türkiye’den gelen öğretmenler tarafından Türkçe verilmiş ancak daha sonra iptal edilerek 2009 yılından itibaren pilot proje kapsamında sadece Almanca olarak uygulanmaya başlanmıştı. Son düzenlemeyle derslerin Almanya’da yetişmiş kadrolu öğretmenler tarafından Almanca olarak verilmesi zorunlu hale gelmiş oldu.