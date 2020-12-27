BERLİN - Fotoğraf: dpa
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Bavyera’da çöpte bebek bulundu
Almanya’da Bavyera eyaletindeki Regensburg kentinde çöp bidonunda yeni doğmuş bir bebek ölüsü bulundu.
BEBEĞİN cesedini Noel tatilinde bir kadın görüp polise haber verdi. Polis 24 yaşındaki şüpheli anneyi Regensburg hastanesinde çok çabuk buldu. Otopside bebeğin doğal ölmediği belirlendi. Bunun üzerine şüpheli anne gözaltına alındı ve bebeğini öldürdüğü şüphesiyle cezaevine konuldu.
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