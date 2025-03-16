Bavyera’da ‘borç freni’ kavgası

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Almanya’da muhafazakâr CDU/CSU ile SPD, üzerinde uzlaşmaya vardıkları borç freninin gevşetilmesi için anayasada gerekli değişikliğin Yeşiller’in desteğiyle gerçekleşmesine ve iktidara gelmeye garanti gözüyle bakarken, Bavyera’da CSU’nun hükümet ortağı Hür Seçmenler’den (FW), planları altüst etme sinyalleri geldi. 2018 yılından beri Bavyera’da CSU ile ortaklık eden FW, CDU/CSU ve SPD’nin alt yapı yatırımları için 500 milyar Euro hacimli Özel Varlık Fonu ile savunma sistemine yapılması planlanan yüz milyarca Euro devlet desteğine Eyaletler Meclisi’nde onay vermeyeceklerini ilan etti.

‘ALMANYA’NIN ÇIKARINA DEĞİL’

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Anayasada değişiklik Bavyera yüzünden Eyaletler Meclisi’nde engellenmeyecek” derken, küçük ortak Hür Seçmenler, “Siyah-kırmızı’nın (CDU/CSU-SPD) planları Almanya’nın çıkarına değildir. Buna destek vermemiz mümkün değildir” açıklamasında bulundular. FW Bavyera Meclis Grup Başkanı Florian Streibl, Eyaletler Meclisi’nde müstakbel ortakların bu planlarına destek vermeyeceklerini açıkladı.

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‘TAMAMEN İSTİKRARSIZLIK ANLAMINA GELİYOR’

Aynı zamanda Bavyera Başbakan Yardımcısı ve Eyalet Ekonomi Bakanı olan FW Genel Başkanı Hubert Aiwanger de CDU/CSU ve SPD’nin planlarının Alman ekonomisi için ‘tamamen istikrarsızlık’ anlamına geldiği görüşünü savunurken, bunu desteklemelerinin söz konusu olmayacağını vurguladı. Bavyera’da hükümet ortağı FW, Eyaletler Meclisi’nde anayasa değişikliğine destek vermeyeceklerini ilan ederken, SPD’den destek önerisi geldi. SPD, CSU ile ortaklık etmeye ve birlikte hareket ederek Federal Meclis’te olduğu gibi Eyaletler Meclisi’nde de 2/3 çoğunluğun sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını açıkladı.

ÇÖZÜM ARAYIŞI

CSU ile FW arasında bu konuda şimdiye kadar ikili görüşmeler yapılmadığı belirtilirken, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, yarın (pazartesi) iki tarafın heyetlerinin çözüm yolu bulmak için bir araya gelecekleri açıklandı. Eyaletler Meclisi’nde 2/3 çoğunluğun sağlanması için Bavyera’nın desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizen Söder, “Önce vatan” diyerek, demokratik partilerin ülkenin ve toplumun çıkarları için birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi.