Bavyera’da bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü 3 yaralı

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Alman Polis ve acil sağlık ekipleri, sabah saatlerinde Mellrichstadt (Unterfranken) bölgesindeki bir firma binasına büyük bir operasyon düzenledi. İlk belirlemelere göre, bir saldırgan firma çalışanlarına bıçakla saldırdı.

Bild gazetesinin haberine göre 4 kişinin bıçaklandığı olayda, yaralılardan biri hayatını kaybetti. Ölen kişinin boyun ve üst vücut bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Yaralıların tedavisine öncelik veriyoruz. Ayrıca saldırının arkasındaki motivasyonu ve şüphelinin firma ile bağlantısını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı bina, Rhön bölgesinin enerji şirketi Überlandwerke Rhön'e ait. Şüphelinin firma ile bağlantısı ve saldırı nedeni henüz tam olarak aydınlatılamadı.