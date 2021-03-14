Bavyera’da aile hekimleri 1 Nisan’da aşıya başlıyor

Bavyera’da görev yapan yaklaşık 8 bin aile hekiminin muayene başına günlük aşı kapasitesinin 20 ile sınırlı olduğunu belirten Holetschek, aşı tedarikinin artması durumunda daha fazla vatandaşın aşılanabileceğini söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Markus Söder de aile hekimlerinin aşı yapmaya 1 Nisan’da başlayacağını duyurdu. Koronavirüsle uzun vadeli mücadelenin tek yolunun aşı kampanyası olduğunu belirten Söder, konuyla ilgili bürokratik engellerin de en aza indirilmesi gerektiği söyledi. Almanya genelinde aile hekimlerinin ancak nisan ayı ortalarında aşıya başlayabilecekleri bildirilmişti. Diğer yandan doktorlar tarafından yapılacak aşılar arasında öncelikle olan AstraZeneca’ya karşı endişelerin arttığına dikkati çeken sağlık otoriterleri, söz konusu aşının sevkiyatında yaşanan sorunların planlamaları zora sokabileceği uyarısında bulunuyor.