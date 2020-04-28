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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG - Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 28.04.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Bavyera’da 67 polis görevden alındı

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Bavyera’da 67 polis görevden alındı
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Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde uyuşturucu bulundurma, çocuk pornografisi, saldırı gibi ciddi suç işleyen 67 polisin görevden alındığı bildirildi.

FDP parlamento grubu lideri Martin Hage’nin, İçişleri Bakanlığı’na verdiği soru üzerine, polislerin görevden alındığı ortaya çıktı. 67 polisten, 20’sinin geçici olarak görevden alındığı, bakanlığa 25 davadan suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

 

 

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